В России начались крупнейшие военные учения «Восток-2018»
11 сентября 2018 09:59
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Крупнейшие в истории современной России военные учения «Восток-2018» стартовали на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Маневры, которые станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил, пройдут с 11 по 17 сентября на пяти полигонах Дальнего Востока и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Руководить ими будет министр обороны Сергея Шойгу.
В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.
Боевые маневры пройдут в два этапа. В ходе первого развернут группировку сил на Дальнем Востоке, нарастят группировку ВМФ в Северной и Дальневосточной морских зонах, а также отработают вопросы всестороннего обеспечения военных действий.
Во время второго этапа командиры и штабы поставят акцент на вопросах управления межвидовыми войсками и отработают оборонительные и наступательные действия.
К участию в маневрах привлекли органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации ВКС.
Всего задействуют порядка 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БТР и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
В частности, в маневрах примут участие более 6 тыс. военных из трех соединений и двух отдельных воинских частей ВДВ, задействуют свыше 900 единиц бронированной и колесной техники «Крылатой гвардии». Также десантники применят новые образцы военной техники: пикап «Патриот» с ПТРК «Корнет», БМД-4М, БТР-МДМ, и СТС «Рысь».
Помимо этого на полигоне «Цугол» примут участие в маневрах формирования армии Китая, пишут "Известия".
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