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В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук

11 января 2019 09:47
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В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук
Фото новой упаковки появилось в социальных сетях.

В российских магазинах начали продавать яйца, расфасованные в упаковки по девять штук. Фото новой упаковки появилось в социальных сетях.
Как пишет «Российская газета», в начале декабря 2018 года в российских магазинах выросли цены на куриные яйца. По мнению экспертов, главной причиной роста цен стало желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

Однако, как заявил в интервью изданию управляющий партнёр компании Agro and Food Communications Илья Березнюк, на российском рынке очень много предложений по куриному яйцу, а иногда даже прослеживается его избыток.

«Потому очень многие производители реализуют свою продукцию по себестоимости, а кто-то даже ниже себестоимости», — пояснил он.
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