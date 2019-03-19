В России начала свою работу «горячая линия» по защите животных.

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С 18 марта 2019 года в городе Курске в пилотном режиме начала свою работу «горячая линия» по защите животных. Автор инициативы - депутат Курского городского Собрания Дмитрий Гулиев.Позвонив по специальному номеру 8 (800) 600 – 70 – 82 граждане смогут сообщить о потерянном или найденном животном, оставить заявку на отлов бездомных животных, в случае необходимости получить юридическую или психологическую помощь, а так же любую интересующую информацию из данной области. Первые три месяца линия будет работать в пилотном режиме с 8:00 до 20:00 по московскому времени, принимая звонки только жителей города Курска. Впоследствии, она станет федеральной и, соответственно, круглосуточной. Отметим, что данную инициативу поддержали в комитете по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ.По словам инициатора проекта, Дмитрия Гулиева, ему постоянно поступают подобные обращения. Каждый звонок на «горячую линию» будут обрабатывать специалисты и подключать к работе местные комитеты ЖКХ, правозащитные организации и полицию. «Говоря об актуальности «горячей линии» по вопросам животных, я могу абсолютно точно сказать, что мы опоздали. Необходимость создания подобной линии назрела уже очень давно. Зачастую даже люди, связанные, например, с собаками по роду своей деятельности, или владельцы питомцев не знают основных требований правил выгула и содержания домашних животных. Например, в Курске граждане не знают, куда звонить в случае жестокого обращения с животными или, наоборот, нападений животных на людей».Как рассказывают эксперты, во многих странах мира существует зоополиция, которая осуществляет контроль за отношениями человека и животных. В России специальной полиции или просто профильных подразделений полиции для защиты животных нет. Но в Уголовном кодексе есть статья, наказывающая за жестокое обращение с животными. Однако, зачастую, по данной статье невозможно доказать факт убийства или жестокого обращения с животным.Подобная ситуация произошла недавно в городе Курске, где хозяевам питомца, убитого в районе СНТ «Мир», отказали в возбуждении уголовного дела по статье «Жесткое обращение с животными», несмотря на то, что инцидент попал в объективы видеокамер.