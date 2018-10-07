В России может появиться федеральное агентство по виноделию
7 октября 2018 12:40
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В России предложили создать федеральное агентство, которое будет заниматься регулированием винодельческой отрасли и виноградарства. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен, глава совета Союза виноградарей и виноделов РФ Борис Титов в рамках Всероссийского саммита виноделов.
По его словам, новая структура будет призвана объединить государственное регулирование производства вина. Сейчас выпуск алкогольного напитка курирует Минсельхоз, оборот — Росалкогольрегулирование, а реестр виноградников ведут местные власти.
— Должна быть одна организация, которая, во-первых, контролирует количество произведённых вин с защищённым географическим указанием. Во-вторых, у неё должны быть функции не в ограничении объёмов, а в том, чтобы стимулировать производство, потому что вино — дело полезное, — объяснил журналистам Титов.
Ранее учёные опровергли миф о полезности вина. В ходе исследования выяснилось, что употребление одной-двух стандартных порций этого напитка более трёх раз в неделю увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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