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В России могут ввести уголовное наказание за похищение ребенка родителем

7 марта 2019 11:29
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В России могут ввести уголовное наказание за похищение ребенка родителем
Сначала родителей-нарушителей будут штрафовать на 50 тысяч рублей.

В России могут ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем. С такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет "ФедералПресс".

Предложение внести соответствующие изменения в законодательстве РФ уже направлены премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Похищением общественница предлагает считать безосновательное решение одного из родителей удерживать ребенка у себя, противоречащее принятому во время развода решению суда. Однако в случае, если несовершеннолетний старше 10 лет желает жить с этим родителем, суд может освободить нарушителя от ответственности.
«В случае первичного нарушения предлагаю оформлять протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 50 тысяч рублей. При повторном похищении рецидивист должен быть привлечен уже к уголовной ответственности по статье 126 УК России «Похищение человека», – говорится в обращении.
Наказание предусмотрено и для другой стороны – родителя, который препятствует общению ребенка с отцом или матерью. Нарушителя предложено штрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей, пишет Russia Today.


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