В России могут ввести ответственность за ошибки в указании территории страны
21 января 2019 10:34
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В России могут ввести ответственность за неправильное указание на картах территории страны, в том числе Крыма. Об этом сообщают "Известия".
Как рассказал член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков, данный законопроект будет рассмотрен в ближайшие три месяца. Кроме того, будет прорабатываться вопрос закрепления в законодательстве понятия изображения карты России, а также определяться порядок её применения.
В настоящий момент в России отсутствует наказание за неверное отображение государственных границ, но есть ответственность за неправильное название географических объектов — штраф в размере до трёх тысяч рублей.
Аналогичные законы существуют в некоторых других странах, например в Индии или Китае, пишет Лайф.
pixabay.com
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