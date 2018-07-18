В России могут ввести налог на покупки в онлайн-магазинах
18 июля 2018 10:10
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В России могут обложить пошлинами товары, купленные в зарубежных интернет-магазинах. С соответствующей инициативой выступил Комитет Госдумы по бюджету и налогам, передаёт "Интерфакс". В пояснительной записке говорится, что указанные поправки приведут российское законодательство в соответствие с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС.
Условия введения нового платежа, а также его размер пока не называются. Рассмотрение законопроекта запланировано на 18 июля.
К слову, на сегодняшний день в нашей стране зарубежные онлайн-покупки облагаются пошлиной только в том случае, если их общая стоимость за месяц превысила 1 тысячу евро, а вес — 31 кг. Размер пошлины составляет 30%, но не менее четырёх евро за килограмм.
Напомним, что это уже не первая попытка обложить пошлиной любые покупки в зарубежных интернет-магазинах, которая обсуждается на уровне различных министерств и ведомств. Представители российских интернет-магазинов давно говорят о неравноправии с иностранными коллегами, поскольку российские магазины должны платить НДС и таможенные пошлины при ввозе товаров в Россию.
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