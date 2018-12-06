В России могут учредить День судьи
6 декабря 2018 16:08
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С инициативой учредить в России профессиональный праздник День судьи в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко обратилась общественный деятель, вице-президент Фонда «Стратегия Будущего» Алиса Лобанова.
Планируется, что отмечать его будут 20 ноября. Именно в этот день 1864 года Александром II была запущена «судебная реформа», которая и стала прообразом современной судебной системы в Российской Федерации.
По мнению автора данной инициативы, наличие такого дня позволит создать и надолго укрепить в сознании российских граждан и самих судей – главенствующую роль суда и повысить статус судебной власти.
Подобное предложение уже поддержали ряд представителей экспертного и судейского сообщества, а также законодателей.
Фото pixabay.com
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