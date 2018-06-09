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В России могут создать спецорган по борьбе с коррупцией чиновников

9 июня 2018 10:22
В России могут создать спецорган по борьбе с коррупцией чиновников
Он будет расследовать случаи коррупции и наказывать чиновников высшего уровня.

В заксобрание Оренбургской области поступил проект поправок к федеральному закону «О ратификации Конвенции ООН против коррупции». Предлагается добавить в закон в том числе упоминание статьи 36 конвенции, которая подразумевает создание в стране специализированных органов по борьбе с коррупцией. Парламентарий предлагает создать при президенте централизованный спецорган. Он будет расследовать случаи коррупции и наказывать чиновников высшего уровня, пишет "ФедералПресс".

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