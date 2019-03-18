В России количество безработных россиян за неделю увеличилось на один процент
18 марта 2019 13:25
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В России численность безработных граждан с 6 по 13 марта увеличилась на 1,1% и составила 810,9 тыс. человек. Об этом сообщают в Минтруда РФ.
При этом в ведомстве это проблемой не считают и объясняют сезонным фактором, а также тем, что с нового года в России увеличилось пособие по безработице. Год назад в этот же период численность безработных составляла 801,4 тыс. человек.
Рост безработных россиян отмечается в 73 регионах России. Больше всего это заметно в Севастополе, Карачаево-Черкессии, Якутии, Хакасии, Саратовской, Тульской и Тюменской областях. При этом в некоторых регионах количество безработных наоборот снизилось. В их числе Астраханская, Курская, Ярославская области и Камчатский край, пишет РИА Новости.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Минтруд назвал регионы с большим числом безработных. В списке оказались Ингушетия, Чечня и Республика Тыва.
Фото pixabay.com
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