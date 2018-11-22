В Росгвардии рассказали, зачем закупили автомобили с лазерами
22 ноября 2018 09:29
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Росгвардия приобрела технологичные фургоны для контртеррористических операций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Федеральной службы войск национальной гвардии России Валерия Грибакина.
Два микроавтобуса оснащены системами лазерного излучения и акустического воздействия. Летального эффекта от них не будет. Кроме того, эти автомобили не являются оружием, а предназначены для постановки акустических и иных помех.
Как сообщается на портале государственных закупок, заказ машин обошёлся Росгвардии в 65,2 миллиона рублей.
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