Я нашел ошибку
Главные новости: 
На сегодняшний день прооперирован 21 человек. Результаты отличные и хорошие.
На телеканале "Россия-1" рассказали об уникальных нейрохирургических операциях, которые проводятся в самарской больнице Семашко
Министр ознакомился с работой приемного, клинико-диагностического отделений и сосудистого центра.
Михаил Ратманов посетил больницу им. Н.И. Пирогова
21 ноября на площадках Всероссийского Выставочного центра ( Москва) состоялось открытие Национального чемпионата профессионального мастерства
Первые победы региональной сборной на национальном чемпионате "Абилимпикс"
Уникальность указанной операции заключается в сохранении естественной биомеханики позвоночника пациента и исключении рецидива грыжи диска
В Самаре врачами больницы Пирогова проведена совместная операция с участием французского коллеги
В первую очередь речь идет о таких лекарствах, как димедрол и фенобарбитал.
ГИБДД планирует ввести наказание за употребление успокаивающих лекарств за рулем
Такая сумма выделена на завершение строительства здания в границах ул.Дерябинской и Самойловской.
В Шестой суд в Самаре вложат 941,5 млн рублей
Ввести секции 4 и 5 планировали в апреле 2018.
ПОСКО не смогло ввести в эксплуатацию секции ЖК «Париж»
Вход на гостевую трибуну (сектор D 124) будет платным.
Вниманию болельщиков, собирающихся на матч "Спартак" - "Крылья Советов", который состоится в Москве
сегодня  Четверг, 22 ноября, 15:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/11:
USD 65.95
0.36
EUR 75.15
-0.03
Искать
Новости /  В стране  

В Росгвардии рассказали, зачем закупили автомобили с лазерами

22 ноября 2018 09:29
151
В Росгвардии рассказали, зачем закупили автомобили с лазерами
Они не являются оружием, а предназначены для постановки акустических и иных помех.

Росгвардия приобрела технологичные фургоны для контртеррористических операций. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Федеральной службы войск национальной гвардии России Валерия Грибакина.

Два микроавтобуса оснащены системами лазерного излучения и акустического воздействия. Летального эффекта от них не будет. Кроме того, эти автомобили не являются оружием, а предназначены для постановки акустических и иных помех.

Как сообщается на портале государственных закупок, заказ машин обошёлся Росгвардии в 65,2 миллиона рублей.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
445
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
411
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
885
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
970
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
927
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
955
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
805
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
803
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1223
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1586
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1641
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2776
Весь список

Мероприятия
В усадьбе А.Толстого детей и родителей ждет незабываемый новогодний праздник
В воскресенье в Самарском театре оперы и балета премьера оперы "Джанни Скикки"
Новые грани литературы и музыки откроются в проекте «Имена России» в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные