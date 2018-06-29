В РЖД решили уволить почти 30 тыс. сотрудников к 2025 году
29 июня 2018 09:46
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Железнодорожная монополия планирует к 2025 году довести численность сотрудников до 709 тыс. человек, следует из июньской презентации долгосрочной программы развития компании.
Средняя численность сотрудников компании за январь—март 2018 года составила 737 тыс. человек, следует из отчета компании за первый квартал 2018 года по РСБУ. Таким образом, перевозчик планирует сократить 28 тыс. сотрудников, или 4%. В презентации указывается более существенное сокращение — 42 тыс. человек. Но источник РБК в РЖД пояснил, что эта цифра рассчитывалась от другой даты, которую он не уточнил.
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Снижение численности работников будет проводиться с учетом естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов внутри компании и переобучения новым профессиям, сказал РБК представитель РЖД. Он добавил, что компания будет помогать сокращаемым сотрудникам искать новую работу, но не стал уточнять, какие именно подразделения затронет оптимизация персонала. Долгосрочная программа развития РЖД уже направлена на рассмотрение в профильные министерства, рассказал собеседник РБК.
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