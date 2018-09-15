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В РПЦ пошли на фактический "разрыв дипотношений" с константинопольским патриархатом

15 сентября 2018 09:57
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В РПЦ пошли на фактический
Решение Синода озвучил митрополит Волоколамский Иларион.

Синод Русской церкви пошёл на фактический "разрыв дипломатических отношений" с константинопольским патриархатом, после того как патриарх Варфоломей назначил своих экзархов на Украину – каноническую территорию Московского патриархата.

Решено прекратить поминовение константинопольского патриарха во время богослужений в Русской церкви и свести на нет участие в совместных мероприятиях. Решение Синода озвучил митрополит Волоколамский Иларион, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com


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