В РФ занялись поиском способа подавить мобильную связь в колониях и СИЗО
13 ноября 2018 12:43
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Госкомиссия по радиочастотам сформировала специальную рабочую группу для поиска технического решения для предотвращения использования мобильной связи заключенными. Об этом 13 ноября информирует пресс-служба Минюста РФ.
«Организована рабочая группа <...> в целях поиска наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы», — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения ведомства.
В состав рабочей группы вошли представители Минкомсвязи, Минобороны, МВД, Роскомнадзора, Россвязи, ФСО, ФСБ, Рособрнадзора и ФСИН, сообщают "Известия".
Фото pixabay.com
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