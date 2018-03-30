В РАН заявили о возросшей в два раза за три года «утечке мозгов»
30 марта 2018 09:31
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В 2016 году число высококвалифицированных эмигрантов из России составило 44 тыс. человек, в 2013-м их было в два раза меньше — 20 тыс., рассказал на общем собрании Российской академии наук (РАН) главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин 29 марта, передает РБК.
«С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год», — указал Долгушкин. В Европейском союзе и США число ученых выросло на 2–3%, а в Бразилии, Корее и Китае — на 7–10%.
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«Ситуация осложняется продолжающейся и даже возросшей в последние годы утечкой человеческого капитала. Число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов в 2013 году выросло с 20 тыс. до 44 тыс. в 2016 году», — подчеркнул Долгушкин. Он также заметил, что ученых стало меньше и в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО). За последние три года их число сократилось с 69,5 тыс. до 67 тыс. человек. Среди ученых доля докторов наук снизилась с 13,8 до 13%, а кандидатов — с 31,7 до 30%. «И остается серьезная возрастная проблема. Хотя доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41 до 43,3%, средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — указал Долгушкин.
В конце февраля вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал «утечку мозгов» самым слабым местом страны. По его словам, правительство вкладывает огромные деньги в подготовку талантов. «А потом, не давая возможности нашим специалистам — умным, толковым, грамотным, лучшим молодым людям России внедрить, реализовать то, что у них есть в голове, тем самым мы открываем шлюзы, чтобы вымывать этот потенциал за рубеж», — отмечал вице-премьер.
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