В Подмосковье археологи обнаружили череп мамонта с кладом внутри
21 ноября 2018 13:11
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Археологи во время раскопок на Зарайской стоянке в Подмосковье сумели обнаружить череп мамонта, внутри которого был клад. Об этом сообщает областное министерство культуры.
Как отметила глава ведомства Нармин Ширалиева, некоторые предметы, которые находят исследователи, становятся настоящими археологическими сокровищами, а увидеть их можно в Зарайском музее.
В текущем году специалистам удалось раскопать крупные кости мамонта, зубы, бивни и даже целые челюсти, а также обнаружить очаг, с пережжёнными костями животных, пятнами угля и красной краски, которые обозначают территорию, где жили древние люди.
В завершение археологи обнаружили череп мамонта с кладом внутри. Речь идёт о кремниевых изделиях и заготовках для орудий. После этого исследователи натолкнулись на жилище первобытного человека, впервые с 2005 года. Кроме того, найти удалось и листовидный бифасиальный наконечник. Ранее подобных находок в этих местах не было, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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