В Петербурге могут назвать аэропорт именем Шнурова
28 октября 2018 12:08
74
Поклонники группы "Ленинград" обсуждают возможность назвать аэропорт Пулково в честь Сергея Шнурова в рамках общенационального конкурса по присвоению имён выдающихся соотечественников. Об этом музыкант сообщил на своей странице в "Инстаграме".
В посте речь идёт о том, что якобы жители российских регионов предложили его имя в качестве дополнительного названия питерского аэропорта. Отмечается, что некоторые пользователи Сети одобрили эту идею.
— Сергей, будет справедливо присвоить ваше имя аэропорту, — пишет один из участников обсуждения.
Другие же увидели в этом некую иронию. Например, один из пользователей предположил, что самолёты в аэропорту должны будут приземляться под песню Шнурова "В Питере — пить".
При этом региональное отделение партии "Коммунисты России" выступило против этой идеи. По их мнению, назвать аэропорт в честь Шнурова противоречит традициям и культуре Петербурга, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
386
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
528
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
511
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
569
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
523
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1021
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
839
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1219
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1268
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2386
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1788
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1963
Мероприятия
На здании Самарской филармонии в торжественной обстановке открыта мемориальная доска в честь Дмитрия Когана
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»