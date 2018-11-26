В Омске сделали операцию смышлёному голубю, который сам пришел за помощью
26 ноября 2018 11:11
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Раненый голубь самостоятельно пришёл в ветеринарную клинику в Омске за помощью. По словам сотрудников "Аветы", в разгар рабочего дня они услышали лёгкий стук во входную стеклянную дверь. Какого же было их удивление, когда, повернувшись, они увидели белоснежного голубя.
Птица спокойно далась в руки, тут и выяснилось, что у неё сломано крыло. Оказалось — перелом плечевой кости. Голубю дали имя Френк. После чего решили его прооперировать.
— Операция была несложная. Перелом закрытый, без осколков и смещений. Врачи клиники "Авета" зафиксировали обломки одной спицей — ввели её внутрь кости. Сейчас спицу из крыла достали, а Френк с удовольствием порхает и готов лететь! — рассказала ветврач Полина Смыслова.
Пока Френка не планируют отпускать на свободу, потому что после такой травмы ему сначала нужно натренироваться. Кроме того, гость оказался породистым голубем — представителем одного из видов бойной породы. Врачи считают, что Френк жил на голубятне, и не знают, как он будет чувствовать себя на холоде. Пока птица находится в "Авете", но после окончательного восстановления её перевезут в зоомагазин "Зайцы". Там голубь будет жить, пока не найдёт своих хозяев, пишет Лайф.
Фото: © VK/ Полина Смыслова
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