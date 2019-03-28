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В Москве задержали второго бывшего министра за неделю

28 марта 2019 12:03
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В Москве задержали второго бывшего министра за неделю
Это бывший хабаровский губернатор Виктор Ишаев.

Задержан экс-министр по развитию Дальнего Востока, бывший хабаровский губернатор Виктор Ишаев. Всего несколько дней назад был задержан еще один бывший министр — Михаил Абызов.

Бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе и бывший министр по развитию Дальнего Востока Виктор Ишаев задержан в Москве. Об этом сообщило в четверг, 28 марта, агентство РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным источника «Интерфакса», Ишаев — фигурант дела о злоупотреблениях при лесозаготовках. Как сообщило агентство, сотрудники ФСБ пришли с обысками зампреда правительства по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами госвласти Владимира Хлапова. На прошлой неделе по делу о превышении должностных полномочий был арестован бывший зампред регионального правительства Василий Шихалев, тогда же под арест попал лесопромышленник, президент компании BM Group Александр Пудовкин.

Это уже второе громкое задержание высокопоставленных российских чиновников за последнюю неделю. 26 марта был задержан бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.

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