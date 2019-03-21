В Москве сегодня простятся с кинорежиссером Марленом Хуциевым
21 марта 2019 09:20
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В Москве сегодня простятся с легендарным кинорежиссером Марленом Хуциевым. Церемония начнется в 11 часов в Центральном доме кинематографистов, отпевание состоится Грузинской православной церкви, сообщает ТАСС. Похоронят режиссера на Троекуровском кладбище. Он скончался 19 марта в Боткинской больнице на 94 году жизни.
Марлен Хуциев – общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. Хуциев является одним из создателей фильма "Весна на Заречной улице", также он снял картины "Два Федора", "Застава Ильича", "Июльский дождь" и другие. Возглавлял гильдию режиссеров Союза кинематографистов. Свои соболезнования семье и близким режиссера выразили первые лица государства, деятели культуры из России и других стран.
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