В Москве на митинге против изоляции российского интернета полицию обеспокоили воздушные шарики
11 марта 2019 10:58
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В трех городах России в воскресенье прошли согласованные с властями митинги за свободу интернета, против принятия закона об изоляции его сегмента глобальной Сети.
Как сообщила Радио "Свобода", акцию организовали активисты незарегистрированной Либертарианской партии. В прошлом году они же организовали крупный митинг в защиту мессенджера Telegram, который официально поддержал нынешнюю акцию за свободу Рунета. С призывом прийти на митинг 10 марта также обратился оппозиционер Алексей Навальный.
Перед началом митинга полиция задержала нескольких активистов незарегистрированной Либертарианской партии. Задержаны 16 человек, среди них трое несовершеннолетних. Все они находятся в отделе полиции по Красносельскому району.
В частности, правоохранители потребовали лицензии на связки воздушных шаров, назвав их беспилотным летательным средством. Кроме того, сотрудники полиции изъяли баннеры и задник сцены митинга. Они также крайне медленно пропускали пришедших на акцию людей через рамки, из-за чего мероприятие началось почти с часовым опозданием.
В Хабаровске на аналогичный митинг собрались несколько десятков человек, он прошёл без происшествий. В Санкт-Петербурге члены Либертарианской партии и движения "АгитРоссия" провели акцию у офиса Роскомнадзора. Там они зажгли файер, наклеили на входную дверь ограничительную ленту и плакат "Здесь убивают русский интернет".
Напомним, 12 февраля 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении закон, предусматривающий техническую возможность изоляции российского сегмента интернета. За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Расходы на изоляцию интернета составят около 20 млрд рублей, пишет newsru.com.
Фото и видео: Михаил Незговоров.
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