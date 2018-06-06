В Москве на дорогах начали внедрять новый формат выделенных полос
6 июня 2018 10:35
На московских дорогах начали внедрять новый формат выделенных полос. Как заявил заммэра Максим Ликсутов, это позволит в два раза увеличить скорость движения общественного транспорта. Разметку и знаки обновили уже на 50 километрах выделенных полос, в частности, на Ленинградском и Каширском шоссе, Нижегородской улице, проспекте Мира и ряде других участков в центре города.
По словам Ликсутова, в этом году новые "выделенки" впервые появятся на улице Академика Королёва, Стромынке, на Ломоносовском и Нахимовском проспектах сразу в новом стандарте. Он предполагает понятное для водителей обозначение выделенной полосы, в проблемных местах "выделенка" отделяется от остального трафика специальным "буфером" из дорожной разметки, что делает её заметнее, пояснил заммэра. Он отметил, что количество полос для автомобилей при этом не сокращается, однако уменьшается их ширина, передает Радио Маяк.
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