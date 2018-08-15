В Москве на 81-м году жизни скончался писатель Эдуард Успенский
15 августа 2018 00:35
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По данным телеканала РЕН ТВ, драматург и сценарист умер вечером 14 августа в частном доме в деревне Пучково, которая входит в Троицкий административный округ Москвы.
9 августа сообщалось, что писателю стало плохо в своем доме. Он потерял сознание, а его супруга вызвала медиков.
Советский и российский писатель родился в подмосковном Егорьевске 22 декабря 1937 года. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Первые стихи для детей начал печатать в «Литературной газете».
Он известен как автор детских книжек «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке». Невероятно популярными стали его пьесы «Чебурашка и его друзья» и «Отпуск крокодила Гены».
В 1980-х и 1990-х годах вышли очередные книжные детские хиты Успенского «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу».
Произведения писателя переведены на более чем 25 языков, пишут "Известия".
Фото: ТАСС/Семена Майстермана
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