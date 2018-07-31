В Московском зоопарке для детей установят птичьи гнезда
31 июля 2018 12:55
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Руководство Московского зоопарка планирует до конца года создать в зоне авиария — огромного вольера для птиц — реалистичные гнезда, в которых смогут играть дети. Об этом сообщил сооснователь архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.
Бюро занимается организацией новой детской части зоопарка, куда и войдет зона авиария. При этом для животных, как и для юных посетителей устроят собственные площадки для игр, пишут "Известия".
Фото: Дильдина Светлана
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