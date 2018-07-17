В Минздраве рассказали, чем опасен отказ от изменения пенсионной системы
17 июля 2018 13:23
121
В Минздраве заявили, что отказ от совершенствования пенсионной системы может быть опасен. В ведомстве прокомментировали, что если не продолжить изменение пенсионной системы, под угрозой может оказаться выполнение соцобязательств и в части выплат пенсий, и в части медобслуживания населения.
Как прокомментировал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников, фонды медстрахования складываются из пенсионных отчислений, поэтому изменение пенсионной системы оказывает значительное влияние. Также он отметил, что это вынужденная мера, связанная с демографической ситуацией в стране, пишет Парламентская газета.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что министр финансов Антон Силуанов рассказал, на сколько снизятся пенсии в России при отказе от реформы. Он отметил, что это связано с тем, что к 2030 году на одного работающего пенсионера будет приходится один россиянин. По его данным, сегодня российская пенсия составляет 33% по отношению к получаемой ранее оплате труда, пишет "ФедералПресс".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
359
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
423
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
601
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2142
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2581
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1091
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1033
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
998
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2712
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1769
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2942
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
305
Мероприятия