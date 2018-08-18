В Минсельхозе шашлыками объяснили подорожание мяса в России
18 августа 2018 12:10
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Рост цен на мясо в России вызван шашлычным сезоном, из-за которого увеличился потребительский спрос, сообщается в письме Минсельхоза.
— В весенне-летний период традиционно отмечается тенденция к росту внутренних цен производителей, что связано с сезонным ростом потребления мяса в потребительском секторе ("сезон шашлыков"), — отмечается в тексте письма.
В ведомстве добавили, что подорожание является несущественным. По сравнению с 2017 годом оно составило только 2,5% для свинины и 3,1% для птицы. Стоимость говядины осталась на прошлогоднем уровне.
Ещё одна причина увеличения стоимости — падение курса рубля, из-за которого выросли цены на импортную продукцию, пишет Лайф.
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