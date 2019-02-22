В Минпромторге отказались считать «девяток яиц» обманом покупателя
22 февраля 2019 10:00
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Фасовка яиц по девять штук и упаковки товаров дробного объема — не обман покупателя. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ответ на запрос главы думского комитета по спорту Михаила Дегтярева, пишут "Известия".
Технические регламенты Таможенного союза требуют, чтобы маркировка пищевых продуктов была легко читаемой, понятной и достоверной. Фасовку товара они не регламентируют, цитирует ТАСС письмо Евтухова. Поэтому, если количество или объем продукта совпадает с указанным на упаковке, это не является введением потребителя в заблуждение, а дает ему выбор при покупке, пояснил замминистра.
Дегтярев назвал такой подход к проблеме формальным.
«Сколько времени должен потратить покупатель в магазине, чтобы высчитать реальную стоимость одного килограмма крупы, если в упаковках по 830 или 780 граммов?» — поинтересовался он. При этом люди, привыкшие к советским стандартам, могут вообще не заметить недовес, так как фасовка тогда была стандартной.
«Все эти маркетинговые уловки вовсе не для многообразия выбора, а чтобы как можно больше денег заработать на невнимательных, торопящихся с работы домой покупателях», — считает депутат. По его словам, вопрос стандартизации объема товаров, входящих в потребительскую корзину, «стоит в повестке и требует решения».
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, получивший копию запроса Дегтярева, заявил, что ведомство не нашло нарушений в реализации товаров в таре дробных объемов. Однако, по мнению ФАС, «подобные действия хозяйствующих субъектов могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей».
В январе стало известно, что на прилавках некоторых российских магазинов появились куриные яйца птицефабрики «Вараксино» в новых упаковках по девять штук вместо десяти. Отмечалось, что нововведение появилось на фоне подорожания яиц в декабре. Однако в компании объяснили такой выбор маркетинговым ходом в преддверии новогодних праздников.
Фото: pixabay.com
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