В МВД попросили расширить полномочия дознавателей
27 сентября 2018 10:44
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МВД России разработало законопроект, согласно которому дознаватели смогут запрашивать в рамках уголовных дел данные в кредитных организациях о состоянии счетов граждан и индивидуальных предпринимателей.
Текст документа опубликовали в четверг, 27 сентября, на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
Такое право в настоящее время есть у следователя, а дознаватели вынуждены для запроса получать разрешение прокурора или судьи, говорится в тексте документа.
«Отсутствие у дознавателя соответствующего полномочия не позволяет обеспечить своевременное выполнение следственных действий, направленных на сбор доказательств, что существенно затрудняет установление виновного лица, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию», — уточняют разработчики проекта закона.
Общественные слушания законопроекта продолжатся до конца октября, пишут "Известия".
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