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В МЧС сообщили об угрозе жизни спасателей при разборе завалов в Магнитогорске

2 января 2019 10:47
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В МЧС сообщили об угрозе жизни спасателей при разборе завалов в Магнитогорске
Специалисты в настоящий момент пытаются спрогнозировать, как будет происходить обрушение.

Нависающие конструкции на месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Магнитогорске несут угрозу жизни сотрудников МЧС. Об этом в среду, 2 января, рассказал представитель регионального ведомства.

«И, соответственно, будет приниматься решение, как их (нависающие конструкции. — Ред.) демонтировать в дальнейшем... Предугадать что-либо достаточно сложно», — цитирует сотрудника МЧС агентство «РИА Новости».

По его словам, специалисты в настоящий момент пытаются спрогнозировать, как будет происходить обрушение, и какова будет траектория падения этих нависающих конструкций.

2 января сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело 11-го погибшего, в числе жертв оказался один ребенок.

Трагедия произошла в многоэтажке на проспекте Карла Маркса рано утром 31 декабря. В результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов, разрушенными оказались 26 квартир. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишут "Известия".

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