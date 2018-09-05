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Новости /  В стране  

В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео

5 сентября 2018 12:02
129
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.

В Крымском сафари-парке "Тайган" лев залез в машину к туристам и облизал их. Видео с животным разместил на YouTube владелец парка Олег Зубков.

Двухлетний самец Филя приметил хозяина, который сидел в машине, и направился к нему. Увидев гостей, животное не оставило без внимания и туристов — оно начало облизывать и тереться об них. Посетители не испугались — наоборот, они начали снимать происходящее на телефон.

По словам владельца парка, Филя очень общительный. Поэтому он любит подходить к гостям саванны и проявлять нежность, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
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