В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
5 сентября 2018 12:02
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В Крымском сафари-парке "Тайган" лев залез в машину к туристам и облизал их. Видео с животным разместил на YouTube владелец парка Олег Зубков.
Двухлетний самец Филя приметил хозяина, который сидел в машине, и направился к нему. Увидев гостей, животное не оставило без внимания и туристов — оно начало облизывать и тереться об них. Посетители не испугались — наоборот, они начали снимать происходящее на телефон.
По словам владельца парка, Филя очень общительный. Поэтому он любит подходить к гостям саванны и проявлять нежность, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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