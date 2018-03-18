В Крыму и Севастополе стартовали первые в истории выборы президента России
18 марта 2018 10:29
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В Крыму открыты 1 тысяча 206 избирательных участков, в Севастополе – 182.
При этом не остались без внимания рабочие, которые трудятся на масштабных стройках – самом протяженном в Европе Крымском мосту и новом терминале аэропорта Симферополь. Здесь по решению избирательной комиссии республики открыты специальные участки для голосования. Причем участок в аэропорту может претендовать на достижение для Книги рекордов Гиннеса, поскольку в него войдет практически весь терминал площадью 78 тыс. кв.м.
Всего на выборах президента России в Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Испании, Италии, Германии, Швеции и других, передает Радио Маяк.
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