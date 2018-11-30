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Новости /  В стране  

В Кремле сожалеют о решении отменить встречу президентов России и США

30 ноября 2018 09:15
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В Кремле сожалеют о решении отменить встречу президентов России и США
Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В Кремле сожалеют о решении американской администрации отменить встречу президентов России и США в Аргентине на саммите G20. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время, сказал Песков. При этом он отметил, что Владимир Путин готов к проведению контактов со своим американским коллегой.

Накануне президент США отменил встречу с Путиным под предлогом неурегулированности инцидента в Керченском проливе, передает Радио Маяк.

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