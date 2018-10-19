В Керчи сегодня простятся с погибшими при стрельбе и взрыве в колледже
19 октября 2018 09:10
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В Керчи сегодня пройдёт церемония прощания с погибшими при стрельбе и взрыве в политехническом колледже. Траурное мероприятие состоится на площади Ленина, начало в 10 часов. Как ожидается, проститься с жертвами трагедии придут не менее 10 тыс. человек. Большую часть погибших похоронят в республике, четверых – в Краснодарском крае, решается вопрос о транспортировке тела одного из подростков в Челябинск.
Из-за панихиды будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах Керчи. В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Погибли, включая нападавшего, 21 человек. Порядка 50 госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, передает Радио Маяк.
Между тем, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Крыму поручил изучить вопросы организации безопасности колледжа. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Также будет проверено, был ли соблюдён порядок получения студентом разрешения на оружие и изучено происхождение взрывных устройств, которые он пронес в колледж.
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