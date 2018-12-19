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В Кемеровской области снежную горку закрасили белой краской

19 декабря 2018 10:58
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В Кемеровской области снежную горку закрасили белой краской
Глава города извинился перед местными жителями.

Глава города Мыски в Кемеровской области отчитал начальника коммунального предприятия, подчиненные которого покрасили снежную горку белой водоэмульсионной краской.

Видео с покрашенной горкой опубликовал местный портал nk.tv. Журналисты предположили, что коммунальщики не нашли в окруженном угольными разрезами городе чистый снег и решили воспользоваться краской.

«Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна. Руководитель предприятия «Управление организации благоустройства города» получил выговор», — заявил глава города Дмитрий Иванов в комментарии «РИА Новости».

Он добавил, что горка будет очищена от краски и приведена в порядок, а также принес извинения местным жителям, которым инцидент мог испортить новогоднее настроение.

В городской администрации пояснили, что горки к празднику красят в различные цвета, однако затруднились ответить, почему в этот раз была использована белая краска, пишут "Известия".

Фото: youtube.com
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