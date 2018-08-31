В Гознаке сообщили о возможном изменении дизайна банкнот
31 августа 2018 13:25
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В России может измениться дизайн банкнот, предпосылки для этого существуют, заявил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Ткачук.
— Объективно предпосылки (для изменения дизайна. — Прим. Лайфа) сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты, — приводит РИА "Новости" слова Ткачука.
Решение по изменению дизайна будет принято после результатов, полученных в ходе обращения купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Если Банк России устроит долговечность и надёжность этих банкнот, то остальные обзаведутся такими же защитными комплексами.
Напомним, в октябре Центробанк официально представил новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте в 200 рублей показаны достопримечательности Севастополя, а на двухтысячной — Дальнего Востока, пишет Лайф.
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