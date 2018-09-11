В Госдуме разрабатывают законопроект об ограничении доступа россиян к кредитам
11 сентября 2018 13:32
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Человек не сможет получить финансовый заем в кредитном учреждении, если траты на его погашение превышают половину совокупного дохода семьи. Разрабатываемые изменения направлены на защиту граждан, заявляют народные избранники.
В Центробанке газете "Известия" сообщили, что новый закон позволит избежать избыточной закредитованности населения. А председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что 50-процентный барьер выбрали с оглядкой на мировую практику. Например, в Израиле банк не одобрит жилищный кредит, по которому показатель долговой нагрузки будет превышать 50%.
Похожие ограничения есть в Литве, Канаде и других странах.
Фото pixabay.com
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