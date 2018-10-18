В Госдуме призвали дать Росгвардии право проверять справки о возможности иметь оружие
18 октября 2018 09:56
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Депутат Госдумы, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что это правоохранительное ведомство должно получить полномочия для проверки подлинности медицинских справок тех людей, которые хотят приобрести оружие.
— Необходимо дать возможность подразделениям лицензионно-разрешительной работы Росгвардии проверять подлинность справок об отсутствии медицинских противопоказаний для людей, желающих получить оружие, — приводит его слова ТАСС.
Хинштейн рассказал, что Минздрав ранее не одобрил эту инициативу из-за возможного нарушения врачебной тайны при такой проверки.
Напомним, 17 октября в Керчи совершено нападение на политехнический колледж. Погибло 20 человек, более 50 получили ранения. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, у нападавшего было около 150 патронов от помпового оружия и два взрывных устройства. Одно из них сдетонировало, другое удалось обезвредить.
Ранее Аксёнов заявил, что Росгвардия будет охранять детские сады и школы в Керчи.
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