В Госдуме предложили запретить сладости и газировку в школах
15 ноября 2018 10:32
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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил запретить продажу газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара в образовательных учреждениях.
Соответствующее обращение депутат направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Прошу вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажи несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара», –– приводит выдержку из письма «РИА Новости».
Помимо этого Свищев попросил правительство обязать производителей указывать на упаковках допустимую для детей норму потребления сахара в сутки.
Парламентарий подчеркнул, что такие меры станут профилактикой заболеваний и помогут укрепить здоровье нации. По словам Свищева, планы ввести акцизы на сладкие газировки также положительно скажутся на здоровье детей, пишут "Известия".
«Указанная мера окажет положительный эффект на профилактику заболеваний, связанных с ожирением, но одновременно в том случае, если получаемые от акцизных сборов средства будут направляться как раз на борьбу с этим недугом», — добавил политик.
Фото pixabay.com
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