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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили

6 февраля 2019 10:58
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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили Речь идет о жителях Дальневосточного федерального округа.
Речь идет о жителях Дальневосточного федерального округа.

Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд. Об этом 6 февраля сообщает «Российская газета».

Авторы законопроекта отмечают, что в 2017 году идея об отмене ввозных таможенных пошлин на иностранные автомобили для жителей дальневосточных регионов собрала более 30 тыс. подписей.

Проблема заключалась в том, что в результате повышения ввозных таможенных пошлин на машины, приобретаемые за рубежом, стала развиваться практика ввоза автомобилей по запчастям. Однако такие транспортные средства не проходили обязательной сертификации, а следовательно, являлись потенциально опасными.

Для поддержки жителей Дальневосточного округа, приобретающих автомобили за рубежом для личных и семейных целей, предлагается предусмотреть налоговый вычет, который не будет превышать 1 млн рублей. Депутаты отмечают, что вычет будет предоставляться не чаще чем один раз в пять лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в подразделении Госавтоинспекции, пишут "Известия".



pixabay.com
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