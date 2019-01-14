В Госдуме предложили внушать о вреде алкоголя при помощи рекламы
14 января 2019 12:00
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В интернете и на телевидении надо распространять короткие видеоролики о вреде алкоголя и табака. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, пишут "Известия".
Как депутат пояснил Агентству городских новостей «Москва», длина подобных роликов может быть от 10 до 15 секунд. В первую очередь проводить такую антипропаганду необходимо среди молодежи.
«Молодежь надо приучать не пить. Нужно снижать объем пропаганды употребления алкоголя и табака», — уверен парламентарий.
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