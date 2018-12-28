В Госдуме предложили сделать фитнес-клубы бесплатными в новогодние праздники
28 декабря 2018 09:10
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Сделать частные фитнес-клубы бесплатными в новогодние праздники предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. О необходимости такой спецпрограммы он заявил в письме министру спорта РФ Павлу Колобкову.
«Считаю возможным, учитывая невысокую загруженность фитнес-центров в новогодние праздники, выработать совместно с частными организациями программу, благодаря которой граждане смогут бесплатно в новогодние праздники заниматься фитнесом», — цитирует его «РИА Новости».
Власов добавил, что длительные новогодние праздники с застольями и невысокой физической активностью подрывают здоровье нации.
pixabay.com
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