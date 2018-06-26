В Госдуме предложили ограничить рост цен на бензин
26 июня 2018 13:21
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Законопроект, касающийся цен на бензин, будет рассмотрен в Госдуме. В документе указано, что регулярный рост цен не должен превышать уровень инфляции, пишет ФедералПресс.
Инициатором стал первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. По его словам, на данный момент даже при остановке роста цен нет гарантий, что повышение не произойдет снова, причем значительно - процентов на 15-20.
Поэтому Нилов внес предложение ограничить рост цен на топливо по году не выше утвержденного процента инфляции. Предложение будет рассмотрено на следующей неделе.
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