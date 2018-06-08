В Госдуме отреагировали на проект пенсионной реформы
8 июня 2018 12:50
В парламенте будут ждать поступления соответствующей законодательной инициативы из правительства.
«Мы исходим из того, что это вопросы, которые должны быть решены внутри правительства, а затем, когда они поступят в Госдуму, мы приступим к их обсуждению», — сказал Володин 8 июня, передает ТАСС.
Спикер парламента добавил, что сейчас говорить о каких-то возможных вариантах повышения пенсионного возраста пока рано. Он считает, что варианты, появляющиеся в СМИ, — это, скорее всего, мнения экспертов.
5 июня издание РБК сообщило, что сейчас речь идет о двух сценариях повышения пенсионного возраста. Согласно одному из них, мужчины будут работать до 65 лет, женщины — до 60. Второй вариант — 62 года для мужчин и 60 лет для женщин. Также рассматривается возможность более раннего выхода на пенсию, но с сокращением выплат. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин — в 55 лет.
Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» сообщил, что с осторожностью относится к вопросу повышения пенсионного возраста, пишут "Известия".
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