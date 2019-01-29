В Гидрометцентре спрогнозировали зимний март
29 января 2019 09:56
181
В феврале и марте погода в центральных регионах России будет зимней и очень изменчивой, заявил во вторник, 29 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете».
«В этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну. В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова», — рассказал Вильфанд.
При этом он отметил, что в последний месяц зимы и первый месяц весны погода будет сильно колебаться: ожидаются как двадцатиградусные морозы, так и оттепели.
По словам Вильфанда, за последнюю четверть века средняя температура в столичном регионе в январе выросла на 2,5 градуса, пишут "Известия".
«Это невероятное потепление. Никогда раньше за такой короткий промежуток времени температура так быстро не росла», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
344
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
485
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
459
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
857
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1066
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1271
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1836
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1617
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1898
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2269
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2490
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3729
Мероприятия