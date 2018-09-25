Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
В Пестравском районе гость переломал ребра хозяину Задержанного ранее к уголовной ответственности не привлекали.
В Пестравском районе гость переломал ребра хозяину
Недобросовестные рекламщики напугали самарцев ложными сообщениями о воде
Недобросовестные рекламщики напугали самарцев ложными сообщениями о воде
С 7 октября в Самарской области стартует голосование второго регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый» Он пройдет до 16 октября.
С 7 октября в Самарской области стартует голосование второго регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний
В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний
В Самарской области отметят День машиностроителя Выставка-форум пройдет в ВК «Экспо-Волга».
В Самарской области отметят День машиностроителя
В Кинельском районе 33 человека тушили крупный пожар Горел частный дом и надворные постройки на 88 м2.
В Кинельском районе 33 человека тушили крупный пожар
Андрей Тихонов: Гол со штрафного нас надломил
Андрей Тихонов: Гол со штрафного нас надломил
сегодня  Вторник, 25 сентября, 11:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/09:
USD 66.16
-0.09
EUR 77.68
-0.4
Искать
Новости /  В стране  

В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний

25 сентября 2018 10:15
77
В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний
Минпромторгу предложено рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает предоставление ценовых льгот и приоритетов при госзакупках для тех компаний, которые попали под санкции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.

«В качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем Министерству [промышленности и торговли] рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках», — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
547
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15437
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
593
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
801
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
833
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1138
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
758
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
838
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1838
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1291
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1429
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1383
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет спартакиада Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта
Железнодорожники провели для самарских школьников урок безопасности
В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда