В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний
25 сентября 2018 10:15
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает предоставление ценовых льгот и приоритетов при госзакупках для тех компаний, которые попали под санкции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФАС.
«В качестве альтернативы предложенным в проекте документа мерам поддержки компаний, в отношении которых введены санкции, мы предлагаем Министерству [промышленности и торговли] рассмотреть механизм предоставления ценовой преференции на закупках», — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля размещения госзаказа ФАС Артема Лобова.
Фото pixabay.com
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