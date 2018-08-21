В "Единой России" предлагают ввести дополнительный отпуск для лиц предпенсионного возраст
21 августа 2018 11:22
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"Единая Россия" выступает за предоставление дополнительного отпуска для граждан предпенсионного возраста. Об этом в понедельник заявил заместитель секретаря костромского регионального отделения партии, зампредседателя Костромской областной думы Иван Богданов в ходе совместного заседания генсовета партии и совета руководителей ее фракций, посвященного совершенствованию пенсионной системы.
"Необходимо рассмотреть возможность организации дополнительного оплачиваемого отпуска для людей предпенсионного возраста", - сказал он, добавив, что для этой категории граждан следует предусмотреть и обязательную ежегодную диспансеризацию.
Кроме того, Богданов выступил за то, чтобы в стране был восстановлен прежний механизм предоставления трудящимся путевок в санатории. "Мы все знаем, что творилось в 90-е годы, на сегодняшний день у нас полностью отсутствует санаторно-курортное лечение. Механизм этот был утерян, разрушен через приватизацию", - указал он. "На сегодняшний день базы, технической возможности для этого, необходимого механизма восстановления трудовой активности граждан нет, поэтому наше внимание должно быть на это сориентировано", - добавил Богданов.
Со своей стороны председатель комитета по социальной политике и здравоохранению думы Ставропольского края, замруководителя фракции "Единая Россия" Валентина Муравьева напомнила, что в Ессентуках расположен финансируемый из регионального бюджета санаторий "Кавказ", который в год посещает примерно 1200 человек, люди пожилого возраста и инвалиды. "Это капля в море", - констатировала Муравьева. "Нам надо совершенно четко разработать государственную программу по санаторно-курортному обеспечению этих людей", - убеждена она.
Председатель регионального координационного совета сторонников партии в Республике Татарстан, глава комитета по социальной политике Госсовета республики Светлана Захарова в свою очередь призвала к модернизации системы амбулаторно-поликлинической помощи, пишет ТАСС.
Фото pixabay.com
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