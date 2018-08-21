В ЕР предложили сократить стаж, который дает право на досрочную пенсию
21 августа 2018 10:14
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"Единая Россия" предлагает сократить стаж, дающий право выхода на досрочную пенсию, до 37 лет для женщин и до 42 лет для мужчин, сообщила заместитель руководителя фракции ЕР в Думе Ставропольского края Валентина Муравьева на совместном заседании генерального совета ЕР и совета руководителей фракций партии, пишет РИА Новости.
"Если люди даже в 20-21 начинают работать и 45 лет проработают, это уже будет не досрочный возраст. Поэтому участники обсуждения просят снизить эту цифру хотя бы на три года — до 37 лет и 42 соответственно", — сказала Муравьева.
Она уточнила, что в нынешнем проекте закона говорится, что досрочным может быть выход на пенсию для женщин, проработавших 40 лет, и мужчин, проработавших 45 лет.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.
Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на одну тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем 2018 года.
Президент Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Но надо опираться на экономические оценки — и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, заявил президент. Нынешняя планка пенсионного возраста была установлена еще в 1956 году, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил он. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, объяснил президент.
Окончательного решения еще нет, надо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пиарится на этой теме, резюмировал Путин.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
Фото pixabay.com
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