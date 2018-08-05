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Новости /  В стране  

В Челябинской области собака-бригадир следит за ремонтом дорог

5 августа 2018 11:57
82
В Челябинской области собака-бригадир следит за ремонтом дорог
Собака вот уже восемь лет выходит «на работу».

В Челябинской области той-терьер по кличке Шпонка контролирует ремонт дорог. Собака вот уже восемь лет выходит «на работу» с шести утра до девяти вечера. Любимице бригады даже сшили униформу аналогичную той, что носит бригадир, пишет «РИА Новости».

Несколькими днями ранее сообщалось, что в Вене из-за аномальной жары полицейским собакам выдали обувь для защиты лап от соприкосновения с раскаленным асфальтом, пишут "Известия".

Фото: скриншот видео
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