В Челябинской области собака-бригадир следит за ремонтом дорог
5 августа 2018 11:57
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В Челябинской области той-терьер по кличке Шпонка контролирует ремонт дорог. Собака вот уже восемь лет выходит «на работу» с шести утра до девяти вечера. Любимице бригады даже сшили униформу аналогичную той, что носит бригадир, пишет «РИА Новости».
Несколькими днями ранее сообщалось, что в Вене из-за аномальной жары полицейским собакам выдали обувь для защиты лап от соприкосновения с раскаленным асфальтом, пишут "Известия".
Фото: скриншот видео
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