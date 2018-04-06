Утверждены новые критерии оценки российских чиновников
6 апреля 2018 13:14
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В России ввели новые правила оценки эффективности чиновников. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрий Медведева опубликовано на сайте правительства РФ.
Отметим, что в четверг во время заседания Госсовета лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину оценивать губернаторов по записям видеокамер и улыбкам местных жителей. Однако Путин не поддержал такую идею, так как это вряд ли отразит реальное состояние дел в экономике регионов.
Новые утвержденные правила предполагают, что при оценке эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных органов государственных внебюджетных фондов будет учитываться следующее: качество предоставления государственных услуг, применение результатов оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей.
Таким образом, теперь эффективность работы чиновников будет оцениваться по качеству работы с гражданами.
Кроме того, документ предусматривает введение системы мотивации чиновников, которая также будет зависеть от результатов оценки качества и результатов работы с отзывами граждан, сообщает "ФедералПресс".
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