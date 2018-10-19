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Новости /  В стране  

Устроившего бойню в колледже в Керчи похоронят в секторе для безродных

19 октября 2018 09:34
793
Устроившего бойню в колледже в Керчи похоронят в секторе для безродных
Жертвы нападения на колледж будут похоронены на центральной аллее Керченского кладбища.

Студента, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже, похоронят отдельно от его жертв, в секторе кладбища, предназначенного для безродных. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» в четверг, 18 октября.

Жертвы нападения на колледж будут похоронены на центральной аллее Керченского кладбища. На данный момент число погибших достигло 20 человек, еще около 50 госпитализированы, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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