Устроившего бойню в колледже в Керчи похоронят в секторе для безродных
19 октября 2018 09:34
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Студента, устроившего бойню в Керченском политехническом колледже, похоронят отдельно от его жертв, в секторе кладбища, предназначенного для безродных. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» в четверг, 18 октября.
Жертвы нападения на колледж будут похоронены на центральной аллее Керченского кладбища. На данный момент число погибших достигло 20 человек, еще около 50 госпитализированы, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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